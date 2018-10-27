Россия испытала системы для подавления спутников

В России проведены испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи противника.

«Комплекс „Тирада-2С“ проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что комплекс будет управляться при помощи специалистов-операторов.



Ранее сообщалось, что компания ZALA AERO, входящая в структуру концерна «Калашников», разработала новую систему подавления спутниковых сигналов ZALA ZONT. Ее представили на закрытом показе во время Международного военно-технического форума «Армия-2018».