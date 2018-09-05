Компания из структуры «Калашникова» представила систему подавления спутниковых сигналов

Компания ZALA AERO, входящая в структуру концерна «Калашников», разработала новую систему подавления спутниковых сигналов ZALA ZONT. Ее представили на закрытом показе во время Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Новая разработка подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO в радиусе 2 км, чтобы обезопасить группу от нападения беспилотников. Также система блокирует снятие точных координат. Масса ZALA ZONT — 800 г, а время непрерывной работы составляет 6 часов, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».



Ранее концерн презентовал концепт управляемого прямоходящего комплекса. По информации СМИ, робота весом 4,5 тонны назвали «Игорек».

