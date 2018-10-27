Уфимцы сыграют с «Уралом» в белой форме

Определилась игровая форма «Урала» и «Уфы», в которой они сегодня, 27 октября, выйдут на поле стадиона «Екатеринбург Арена» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Уфимцы сыграют в белой форме (вратарь – в желтой), футболисты из Екатеринбурга выйдут в форме оранжевого цвета (вратарь – в салатовой).

Матч начнется в 16.00 по уфимскому времени (14.00 мск). Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» «Матч ПРЕМЬЕР».

Уфимцы занимают 14-е место с 10 очками в своем активе. Екатеринбургская команда — на 12 месте с 12 очками.

