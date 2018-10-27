Замглавы МИД КНДР отправился с визитом в Россию

Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль отправился в субботу с визитом в РФ, где, как ожидается, проведет встречу со своим российским коллегой Игорем Моргуловым.



«27 октября посол Александр Мацегора в зале официальных делегаций международного терминала аэропорта Пхеньяна проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоля, который вылетел в Москву», — говорится в сообщении Facebook посольство России в КНДР.

Отмечается, что северокорейский дипломат посетит Москву для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию основания Института востоковедения Российской академии наук. Кроме того, «запланировано проведение его консультаций с Моргуловым по широкому кругу вопросов двусторонних отношений».

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам.

Напомним, в сентябре в Пхеньяне прошла встреча лидера КНДР и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.