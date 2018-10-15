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Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию

23:11, 15.10.2018
Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию
Фото: flickr.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам.

«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Ким Чен Ын уже говорил, что готов приехать с визитом в Россию.

Напомним, в сентябре в Пхеньяне прошла встреча лидера КНДР и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Она должна была передать послание от президента РФ Владимира Путина.

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