Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам.



«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Ким Чен Ын уже говорил, что готов приехать с визитом в Россию.



Напомним, в сентябре в Пхеньяне прошла встреча лидера КНДР и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Она должна была передать послание от президента РФ Владимира Путина.