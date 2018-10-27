Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что могло случиться с Россией»

Президент США Дональд Трамп полагает, что его победа на выборах в 2016 году стала «худшим, что могло случиться с Россией».



«Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах», — цитирует ТАСС Трампа.

При этом американский лидер отметил необходимость наладить отношения с другими странами, в том числе и Россией.

«Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов», — добавил американский лидер.

Напомним, замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что США готовят войну, а Россия намерена защищать свою страны и интересы.

Ранее Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин пообещал «быстро» и «эффективно» ответить на действия США.