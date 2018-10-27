Созданную искусственным интеллектом картину продали на аукционе за $432,5 тысячи

Созданную искусственным интеллектом картину «Портрет Эдмонда Белами» продали за $432,5 тысяч на аукционе Christie's.



Алгоритм, создавший картину, был разработан коллективом студентов из Франции под названием Obvious. Искусственный интеллект создал портрет на основе полотен известных художников, говорится на сайте аукционного дома.

Отметим, что изначально лот оценивался в $7 тыс. — $10 тыс. Картина стала первым произведением искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта, который аукционный дом продал за 252 года.

Ранее ученые разработали искусственный интеллект, который может в ходе разговора с человеком или по написанному им тексту выявить депрессию.