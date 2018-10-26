Минниханов выразил соболезнования губернатору Краснодарского края в связи с наводнением

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву телеграмму со словами соболезнований.

«От имени татарстанцев, от меня лично примите искренние соболезнования в связи с наводнением в Краснодарском крае, приведшим к гибели людей и разрушениям», — приводит текст телеграммы пресс-служба президента РТ.

«Скорбим о погибших в результате природного катаклизма, просим передать слова поддержки пострадавшим от разгула стихии. Сил, стойкости и сплоченности всем жителям региона для скорейшего устранения последствий наводнения», — заявил Минниханов.

Напомним, что ливни в Краснодарском крае вызвали наводнение и сход селей. В результате затопленными оказались тысячи домов, шесть человек погибли. Губернатор края Вениамин Кондратьев ввел в регионе режим ЧС.

