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ВВП России вырос на 952 млрд рублей благодаря ЧМ-2018

13:38, 16.10.2018
ВВП России вырос на 952 млрд рублей благодаря ЧМ-2018
Фото: i.eurosport.com

Общий положительный эффект чемпионата мира по футболу для российской экономики превысил 950 млрд рублей. Ежегодный прирост в ближайшие пять лет оценивается в 150—210 млрд рублей, говорится в итоговом исследовании оргкомитета «Россия-2018».

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013—2018 гг. оценивается в 952 млрд руб., что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу», — цитирует отчет «Интерфакс».

В оргкомитете отмечают, что увеличение ВВП в 2013—2018 гг. привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд руб. с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.

СпортФутболЭкономикаФинансыБюджетОбществоИнфраструктура
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