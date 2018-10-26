В 2017 году в мире появились почти 200 новых миллиардеров

По итогам 2017 года в мире появились 199 новых миллиардеров.

Как говорится в докладе финансового холдинга UBS Group AG и консалтинговой компании PwC, общее состояние всех миллиардеров в мире за год выросло на на $1,4 трлн (19%) — до $8,9 трлн.



Больше всего новых миллиардеров появилось в Китае — 55 человек.

Ранее сообщалось, что состояние российских миллиардеров в 2018 году растет быстрее всех в мире. При этом совокупное состояние 23 богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на $18,4 млрд.