В 2017 году в мире появились почти 200 новых миллиардеров
По итогам 2017 года в мире появились 199 новых миллиардеров.
Как говорится в докладе финансового холдинга UBS Group AG и консалтинговой компании PwC, общее состояние всех миллиардеров в мире за год выросло на на $1,4 трлн (19%) — до $8,9 трлн.
Больше всего новых миллиардеров появилось в Китае — 55 человек.
Ранее сообщалось, что состояние российских миллиардеров в 2018 году растет быстрее всех в мире. При этом совокупное состояние 23 богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на $18,4 млрд.ЭкономикаФинансы
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