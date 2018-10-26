Стоимость учтенной в России недвижимости составляет 670 трлн рублей — Росреестр

Стоимость всего учтенного в России недвижимого имущества составляет 670 трлн рублей.

«Если опираться на данные кадастровой оценки, стоимость всего учтенного в Российской Федерации недвижимого имущества — 670 трлн руб.», — заявила глава Росреестра, заместитель министра экономического развития РФ Виктория Абрамченко в интервью НТВ.

Она добавила, что кадастровая стоимость жилья должна стремиться к рыночной, однако «равняться не будет никогда».

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Татарстане число сделок на вторичном рынке жилья снизилось почти на 7%. По данным Управления Росреестра по РТ, в сентябре было заключено 3 857 договоров купли-продажи, в то время как в августе — 4 132 договора.