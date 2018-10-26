Эксперт спрогнозировал рост доллара на сегодня до 66,15 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65,35 — 66,15 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, главным событием сегодня станет решение Банка России по ключевой ставке. Все аналитики сходятся во мнении, что ЦБ сохранить ее на прежнем уровне, а возможное повышение может произойти только после ввода более жестких, чем ожидает рынок санкций.

Напомним, накануне ЕЦБ принял решение о сохранении ставки рефинансирования на нулевом уровне до конца лета 2019 года. При этом выкуп ценных бумаг ЕЦБ прекратит к концу этого года. Тем временем, на американском фондовом рынке растут цены на защитные активы.



Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в пределах 65 — 66 рублей.