Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65—66 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, создается не самый позитивный фон — негатива добавляет слабеющая нефть, которая в ходе торгов накануне опускалась к уровню в 75 долларов за баррель.

Положительными факторами для национальной валюты станут продолжающийся налоговый период. Кроме того, оптимистично сказалась некорректная цитата советника президента США Джона Болтона. СМИ сообщили, что США в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России.

Отмечается, что внимание рынков будет приковано к заседанию ЕЦБ по ставке.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в пределах 65,4—65,9 рубля.

