ФСБ: в Самаре радикальные исламисты проводили встречи в городском кафе

Сотрудники ФСБ выявили в Самаре две подпольные группы радикальных исламистов.

По информации ведомства, члены одной из данных ячеек организовали молельную комнату в гостинице, где собирались сторонники радикальной исламской идеологии. Вторая группа была выявлена в городском кафе, где также проходили встречи исламистов.

Как добавили в пресс-службе регионального УФСБ, группы активно поддерживали контакты с ранее выявленной в области салафисткой ячейкой, представители которой воюют в Сирии.

Материалы о данных группах были переданы в прокуратуру Самарской области. Лидерам ячеек прокуратура вынесла предупреждение и предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Напомним, ранее оренбургские силовики задержали четырех участников оккультно-религиозной секты «Эллэ-Аят».