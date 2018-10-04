Оренбургские силовики задержали четырех участников оккультно-религиозной секты «Эллэ-Аят»
Следователи задержали четырех жителей Оренбурга, обвиняемых в создании и руководстве запрещенной в ряде субъектов России и Казахстана оккультно-религиозной организации «Элле-Аят».
По версии силового ведомства, в период с мая 2016 года по август 2017 года члены секты посредством создания «Аят-центров» проводили обряды и публичные семинары, «совершая лечение» оренбуржцев от физических болей и психологических расстройств.
В ходе проводимых действий на посетителей оказывалось целенаправленное деструктивное психологическое воздействие. Так, у одной из женщин развилось психическое расстройство, а у другой — обострились серьезные заболевания.
Собрания проводились дважды в месяц, число участников — от 50 до 100 человек. Кроме того, члены секты распространяли информацию о работе своей организации на специализированной выставке на тему медицины и здоровья якобы под покровительством регионального Минздрава.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину обвиняемые не признали.
Напомним, ранее в Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы».
Справка
«Эллэ-Аят» — оккультно-религиозное учение, зародившаяся в конце 1980-ых годов Фархатом Абдулалиевым на территории Казахстана. Число последователей исчисляется десятками тысяч, распространено на пост-советском пространстве. Адепты верят, что любые болезни можно быстро исцелить, если каждый день смотреть на солнце, пить соленый чай и читать заклинания.
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