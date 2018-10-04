Оренбургские силовики задержали четырех участников оккультно-религиозной секты «Эллэ-Аят»

Следователи задержали четырех жителей Оренбурга, обвиняемых в создании и руководстве запрещенной в ряде субъектов России и Казахстана оккультно-религиозной организации «Элле-Аят».

По версии силового ведомства, в период с мая 2016 года по август 2017 года члены секты посредством создания «Аят-центров» проводили обряды и публичные семинары, «совершая лечение» оренбуржцев от физических болей и психологических расстройств.

В ходе проводимых действий на посетителей оказывалось целенаправленное деструктивное психологическое воздействие. Так, у одной из женщин развилось психическое расстройство, а у другой — обострились серьезные заболевания.

Собрания проводились дважды в месяц, число участников — от 50 до 100 человек. Кроме того, члены секты распространяли информацию о работе своей организации на специализированной выставке на тему медицины и здоровья якобы под покровительством регионального Минздрава.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину обвиняемые не признали.

Напомним, ранее в Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы».