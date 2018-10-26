Вице-мэр Сочи арестован по делу о превышении полномочий

Заместитель главы администрации города Сочи Иван Бомбергер арестован по делу о превышении должностных полномочий.

«По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, Бомбергер незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи, что создало угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии.

Ранее в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера возбудили уголовное дело. Вице-мэр Сочи был задержан в апреле этого года.