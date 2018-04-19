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СМИ сообщили о задержании заммэра Сочи по строительству

13:59, 19.04.2018
СМИ сообщили о задержании заммэра Сочи по строительству
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в адвокатских кругах города.

По его информации, в городской администрации оперативники опрашивают ряд руководящих сотрудников, связанных с делами о выделении земельных участков под строительство, а также о преднамеренном банкротстве ряда муниципальных предприятий.

Накануне силовики задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита и несколько крупных кубанских застройщиков. По данным СМИ, все они задержаны в рамках одного дела, но какого именно, не уточняется.

Происшествия
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