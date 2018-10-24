В Сочи возбудили уголовные дела в отношении чиновников администрации, пристава и директора «Водоканала»

В Сочи возбудили ряд уголовных дел, фигурантами которых стали ряд должностных лиц.



Так, дело возбуждено в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, чиновник при отсутствии достаточных правовых оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращению подачи электроэнергии, а ПАО «Кубаньэнерго» — угрозу повреждения эксплуатируемых им объектов.

Также дела возбуждены против бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита, директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимира Малова, судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по Краснодарскому краю и директора МУП Сочи «Водоканал» Сергея Винарского.

На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски. Заместитель главы администрации Сочи, судебный пристав-исполнитель и директор МУП «Водоканал» задержаны, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следкома.