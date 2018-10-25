Алексей Горский: «Это не повод бросать бутылки»

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал резонансные моменты прошедшей недели, связанные с судейством, в том числе эпизод со штрафом Антона Бурдасова из «Салавата Юлаева».



«Нарушение со стороны Ларсена — из серии «железобетонных». Было и движение вверх, в сторону лица. Бурмистров уже пробросил шайбу — какой смысл держать его? Ларсен мог спокойно пытаться овладеть ей, вместо этого он, как говорят, посадил Бурмистрова «на вилы». Ну а реакция Бурдасова обусловлена тем, что «Салават» проигрывал, это удаление практически лишило уфимцев последних шансов спасти матч. Понять его можно, но, как мы говорили уже не раз, даже если судья ошибается или игроку так кажется, это не повод вести себя подобным образом. Тем более — бросать бутылки», — сказал Горский.

