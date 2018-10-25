Марат Мустафин: «Самые тяжелые три очка в сезоне»

ФК «Мордовия» в матче первенства ФНЛ выиграл на своем поле у «Зенита-2» Владислава Радимова со счетом 1:0. Питерцы забили в свои ворота.



Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин подвел итог поединка:



— Во-первых, очень доволен результатом — завоевали три очка. Это самое важное в нашей ситуации. Я доволен первым таймом, как мы в нем играли. Второй тайм был невыразительным с нашей стороны. Очень важная победа, несмотря на то, что «Зенит-2» занимает последнее место, это самые тяжелые три очка в сезоне чисто в психологическом плане, — сказал наставник.