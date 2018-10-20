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Росгвардия предложила ужесточить правила хранения и перевозки оружия

15:30, 20.10.2018
Росгвардия предложила ужесточить правила хранения и перевозки оружия
Фото: commons.wikimedia.org / Кузьмин Виталий

Росгвардия после массового расстрела в Керчи, в результате которого погиб 21 человек, предложила ужесточить правила перевозки оружия.

Так, ведомство хочет обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия более трех суток по месту пребывания или фактического нахождения. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, это позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

Также предусматривается разрешение на перевозку оружия воздушным транспортом на основании уставных документов авиаперевозчика без получения разрешительных документов Росгвардии и возможность передачи гражданами принадлежащего им оружия работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки оружия воздушным транспортом.

Ранее Росгвардия предложила проверить россиян на знание правил обращения с оружием.

Общество
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