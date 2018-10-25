Башкирия и Татарстан вошли в рейтинг с наибольшим числом невыездных должников в 2018 году

Башкирия и Татарстан вошли в рейтинг с наибольшим числом невыездных должников в этом году.

«Наибольшее количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации вынесено в управлениях ФССП России по Краснодарскому краю (172,7 тыс.), по Москве (154,6 тыс.), Республике Башкортостан (149,4 тыс.) и Республике Татарстан (134,8 тыс.), Московской области (128,1 тыс.)», — сообщили ТАСС в ФССП.

Всего за восемь месяцев этого года судебные приставы вынесли почти 3,7 млн постановлений об ограничении выезда должников из России. Это на 1,4 млн, или на 65,3%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что всего судебные приставы Татарстана взыскали более 2 млрд рублей долгов за 8 месяцев 2018 года.