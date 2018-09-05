Судебные приставы РТ с начала 2018 года взыскали долгов на 2 млрд рублей

Судебные приставы Татарстана взыскали более 2 млрд рублей за 8 месяцев 2018 года. В эту категорию входят задолженности по налогам, административным штрафам, госпошлинам и другим платежам.

Сотрудники службы вышли в рейд по адресам должников и за день составили 26 актов ареста на имущество должников на общую сумму свыше 2,3 млн рублей, а также взыскали более 900 тыс. рублей.

Кроме того, приставы установили источники доходов должников на общую сумму свыше 3 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП РФ по РТ.

Напомним, в августе УФССП РФ по РТ в Татарстане добилось снижения задолженности по алиментам на 16 млн рублей. Всего с начала 2018 года было прекращено порядка 11 тыс. исполнительных производств на 490,7 млн рублей.