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Экономика

Объем ВРП Татарстана за девять месяцев увеличился на 1,5%

13:59, 25.10.2018
Объем ВРП Татарстана за девять месяцев увеличился на 1,5%
Фото: tatarstan.ru

По итогам января — сентября 2018 года объем валового регионального продукта Татарстана вырос на 1,5%. Индекс промпроизводства республики повысился на 1,9%. Об этом сообщили на республиканском совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета республики за 9 месяцев 2018 года.

Собственные доходы бюджета республики составили 191,8 млрд рублей (на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), с учетом поступивших федеральных средств — 210,4 млрд рублей. Расходы составили 185,7 млрд рублей.

Подробнее о заседании читайте в материале «Реального времени».

ЭкономикаБюджет Татарстан
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