Сидякин о назначении в Башкирию: «Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой»

Новый руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, еще на прошлой неделе бывший депутатом Госдумы от Татарстана, дал «Реальному времени» первый комментарий после назначения.

«Теперь я становлюсь непубличным человеком. Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас имеет перед собой одну задачу: оправдать доверие президента РФ, оказанное Радию Хабирову, врио главы РБ.

«Работаю на обеспечение деятельности главы Башкортостана и создание условий для обеспечения устойчивого развития и даже рывка, увеличения экономической, промышленной мощи этого субъекта Российской Федерации», — рассказал Сидякин.

Напомним, что официально экс-депутат был назначен руководителем администрации Хабирова накануне, 24 октября. Впервые информация об этом появилась 18 октября.

По слухам, место Сидякина в Госдуме может занять Борис Менделевич.

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