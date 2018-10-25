Минтруда РФ планирует вынести проект об «электронной трудовой книжке» на общественное обсуждение

Минтруда РФ планирует вынести на общественное обсуждение законопроект об «электронной трудовой книжке» в октябре-ноябре этого года. Документ планируется принять в 2019-м, а в 2020-м он должен вступить в силу.

«Минтруда России предполагает разместить законопроект об «электронной трудовой книжке» на общественное обсуждение в октябре-ноябре текущего года», — цитирует News.ru ответ пресс-службы министерства.

Предполагается, что работодатели будут направлять в Пенсионный фонд России (ПФР) в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников. Проект затронет всех нанимателей, то есть более 4,5 млн организаций.

Экономический эффект от ведения кадрового документооборота в электронном виде возможен при условии снижения стоимости электронной цифровой подписи. Так как документ предполагает, что работодатели будут приобретать ее за свои деньги. На сегодня электронная подпись стоит от 1 до 5 тысяч рублей на человека ежегодно.

Напомним, что еще в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказывал, что система электронных трудовых книжек начнет работу с 2020 года. При этом он отмечал, что введение системы будет поэтапным.

В сентябре СМИ писали, что в России трудовые отношения начнут оформлять, заключая смарт-контракты, подписанные с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).