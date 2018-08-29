В России начнут заключать трудовые договоры с помощью блокчейна

В России начнут оформлять трудовые контракты путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Оформить ЭЦП можно будет в МФЦ или любом другом удостоверяющем центре. Нововведение затронет и трудовые книжки, которые также станут оформляться в цифровом виде.

В настоящее время Пенсионный фонд России собирает данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. Впоследствии данная информация будет храниться с помощью распределенных баз данных, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что система электронных трудовых книжек в России начнет работу с 2020 года.