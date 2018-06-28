Электронные трудовые книжки в России заработают с 2020 года

Система электронных трудовых книжек в России начнет работу с 2020 года. Все организационные и правовые вопросы должны решиться в течение 2019 года.

«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, работодатели продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей такая опция сохранится»,— цитирует премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что сроки внедрения электронных книжек связаны, в частности, с расширением отчетности, которую компании сдают в Пенсионный фонд России. Кроме того, просчитывалась стоимость нововведения для работодателей, а также гарантии для работников.