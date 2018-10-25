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ЛДПР не поддержит попытку коммунистов обжаловать пенсионную реформу — СМИ

11:43, 25.10.2018 2
ЛДПР не поддержит попытку коммунистов обжаловать пенсионную реформу — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Депутаты от ЛДПР не будут поддерживать коммунистов в иске против пенсионной реформы в Конституционный суд.

Участием партии в иске может быть недоволен Кремль, сообщает «Дождь» со ссылкой на источник во фракции.

КПРФ в свою очередь ищет варианты опротестовать пенсионную реформу в Конституционном суде. Для депутатского запроса необходимо собрать 90 подписей депутатов. У коммунистов во фракции 43 человека, у ЛДПР — 40, еще 23 у эсеров.

Без депутатов от ЛДПР у коммунистов не хватит голосов для подачи депутатского запроса.

Ранее ЦИК РФ отказал инициативной группе в проведении референдума о пенсионной реформе.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Становится видно кто только языком треплет, а кто что-то сделать пытается.
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  • Анонимно 12:13
    Жириновский же шут кремля, он лает но не кусается.
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