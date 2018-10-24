«Яндекс» открыл коммерческий офис в Уфе

Сегодня «Яндекс» открыл коммерческий офис в Уфе. В Башкирии команда компании должна взаимодействовать с предпринимателями по вопросам рекламы и продвижения.

«Жители Башкортостана все чаще ищут товары и услуги в интернете. За год количество таких запросов выросло на 20%, а если взять только мобильные устройства, то на все 65%», — приводит пресс-служба «Яндекса» слова директора по продажам малому и среднему бизнесу компании Натальи Ковалевой.

По данным «Яндекс.Справочника», за 2017 год количество коммерческих компаний в Башкирии увеличилось на 21%.

В компании отметили рост онлайн-рекламы в сегментах финансов, телекома и автомобильных товаров и услуг. Кроме того, количество запросов об отдыхе в Башкортостане увеличилось на 23%. При этом половина запросов поступает от жителей других регионов России.