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ФАС хочет предложить новую схему ценообразования на авиабилеты

22:53, 01.09.2018
ФАС хочет предложить новую схему ценообразования на авиабилеты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба планирует разработать новую схему ценообразования билетов на самолеты.

По словам главы ФАС, цены на авиабилеты — слишком завышенные, а в некоторых случаях «вообще заоблачные и экономически необоснованные». Ведомство считает необходимым «до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом», сообщил сайт Ura.ru.

Ранее Росавиация рассказала о мониторинге цен на авиабилеты. Такое поручение ведомству дали министерство транспорта. Также министерство попросило проинформировать ФАС, в случае выявления завышения перевозчиками цен.

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