ФАС хочет предложить новую схему ценообразования на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба планирует разработать новую схему ценообразования билетов на самолеты.

По словам главы ФАС, цены на авиабилеты — слишком завышенные, а в некоторых случаях «вообще заоблачные и экономически необоснованные». Ведомство считает необходимым «до конца этого года внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом», сообщил сайт Ura.ru.

Ранее Росавиация рассказала о мониторинге цен на авиабилеты. Такое поручение ведомству дали министерство транспорта. Также министерство попросило проинформировать ФАС, в случае выявления завышения перевозчиками цен.