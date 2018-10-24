Строители Крымского моста достали из моря упавший фрагмент конструкции через 20 дней

Строители достали на поверхность фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста. На эти работы потребовалось потратить 20 дней.

«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Напомним, что 4 октября стало известно о съехавшем в воду фрагменте моста. Тогда один их пролетов железнодорожной части моста накренился и упал в море.

В качестве причины аварии специалисты назвали технические неполадки домкрата. Об этом рассказал лично председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.