Башенный кран упал на строительной площадке в Самаре, погиб рабочий
В результате падения башенного крана на строительной площадке по возведению жилого комплекса «Радуга» в Самаре погиб 34-летний крановщик.
Инцидент произошел утром в среду, 24 октября. Кран также задел три автомобиля на прилегающей рядом территории — КАМАЗ и две легковушки, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Публикация от ДТП Самара Тольятти + область (@samara.dtp.official) 24 Окт 2018 в 1:16 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего. На месте работают следователи.
Напомним, ранее при обрушении эскалатора в римском метро пострадали восемь болельщиков ЦСКАПроисшествия
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