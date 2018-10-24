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Башенный кран упал на строительной площадке в Самаре, погиб рабочий

12:09, 24.10.2018

В результате падения башенного крана на строительной площадке по возведению жилого комплекса «Радуга» в Самаре погиб 34-летний крановщик.

Инцидент произошел утром в среду, 24 октября. Кран также задел три автомобиля на прилегающей рядом территории — КАМАЗ и две легковушки, сообщают очевидцы в социальных сетях.

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Публикация от ДТП Самара Тольятти + область (@samara.dtp.official) 24 Окт 2018 в 1:16 PDT

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего. На месте работают следователи.

Напомним, ранее при обрушении эскалатора в римском метро пострадали восемь болельщиков ЦСКА

Происшествия
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