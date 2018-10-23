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При обрушении эскалатора в римском метро пострадали восемь болельщиков ЦСКА

21:40, 23.10.2018
При обрушении эскалатора в римском метро пострадали восемь болельщиков ЦСКА
Фото: скриншот видео vk.com

По меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора на станции метро Repubblica.

«Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти» — цитирует «РИА Новости» представителя полиции.

По данным La Repubblica, пострадали 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек лишился ноги.

Станция метро Repubblica после происшествия закрыта.

Отметим, что болельщики ехали на матч ЦСКА с местной «Ромой», который начнется на Олимпийском стадионе в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что августе возле итальянской Генуи обрушился автомобильный мост. В результате происшествия погибли 43 человека. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год.

Происшествия
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