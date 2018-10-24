Александр Кузмак: «У Бердыева не «спартаковский» футбол? Его «Ростов» и «Рубин» играли в остроатакующей манере»

Известный футбольный телекомментатор и спортивный журналист Александр Кузмак в интервью РВ опроверг несовместимость философии футбола Курбана Бердыева в «Спартаке».

— Вернемся к фигуре Бердыева. Футбол Курбана Бекиевича совсем не «спартаковский»?

— Если вы понимаете под «спартаковским» футбол Константина Бескова и Олега Романцева, то этот термин давно надо поставить на полку и периодически сдувать с него пылинки. Возвращаться к этому футболу можно лишь в том случае, если он готов играть «в долгую». Такая модель игры к «Спартаку» так быстро не вернется. Тот же Бесков ставил такой футбол на протяжении многих лет. Я не очень понимаю, что такое «футбол Бердыева». Это же тоже клише. Потому что и «Рубин» Бердыева, и «Ростов» Бердыева временами показывали очень агрессивный остроатакующий стиль. При этом обладая невероятно вышколенной и хорошо организованной обороной. При том что у Бердыева таких кадровых возможностей, по сравнению с возможностями «Спартака», не было.

Вообще, проблема «Спартака» в том, что в каждом новом тренере там видят спасителя, мессию, который должен прийти и сделать не просто хорошо, а блестяще. И сделать так, чтобы было все: и игра, и результат. Да еще, желательно, чтобы быстро. Такого не будет. Во-первых, потому что такого практически никогда не бывает, а во-вторых, потому что «Спартак» придерживается весьма умеренной кадровой политики. И в-третьих, потому что «Спартаку» нужно разобраться внутри себя.

