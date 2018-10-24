Жириновский предложил ввести патенты для самозанятых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что вместо налога для самозанятых в России необходимо ввести патенты для таких граждан.



«Налог на самозанятых — лучше патент, давайте патент небольшой, чтобы люди могли работать и не боялись», — приводит «РИА Новости» слова Жириновского.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ одобрило пакет из трех законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки для самозанятых граждан и призванных упростить им «выход из тени».



Напомним, Госдума в настоящее время рассматривает пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях специальное приложение для самозанятых начнут тестировать с 2019 года.