Правительство поддержало пакет законов по снижению налогов для самозанятых

Правительство РФ одобрило пакет из трех законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки для самозанятых граждан и призванных упростить им «выход из тени».



«Специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с нынешних 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что пакет законопроектов «предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%».



Напомним, законопроект о налогах для самозанятых был внесен в Госдуму в конце сентября. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях специальное приложение для самозанятых начнут тестировать с 2019 года.

