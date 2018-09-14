В Татарстане в 2019 году начнут тестировать специальное приложение для самозанятых

Федеральная антимонопольная служба окончательно определилась с параметрами налогового режима для самозанятых. Отчислять налог они будут, как и предлагалось ранее, через специальное приложение. Тестировать его будут в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

Отмечается, что применять налоговый режим смогут те, чей доход в месяц превышает 200 тыс. руб. или 2,4 млн руб. в год. Ставка будет варьироваться: для тех, кто оказывает услуги или продает товары людям — 4%, компаниям – 6%. Из этих денег 1,5% будут отчисляться в фонд обязательного медицинского страхования.

При этом, самозанятые смогут сами решить платить ли деньги в пенсионный фонд. В случае, если они решат не платить, им будет назначена минимальная социальная пенсия в 5,18 тыс. рублей.

За сокрытие налогов им может грозить штраф на сумму выручки, передают «Ведомости» со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина.

Напомним, 11 сентября стало известно, что налоговая уже согласовала с правительством РФ параметры налогового режима для самозанятых.