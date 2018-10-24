В Казани открылась выставка Horeca by Kazan 2018

На Казанской ярмарке официально открылась III Международная выставка для профессионалов гостиничного и отельного рынка Horeca by Kazan 2018, которая пройдет с 24 по 26 октября.

«Мы целый год готовили это мероприятие для вас и очень старались, чтобы оно дало вам много полезной информации, полезных контактов, чтобы был задел на будущий год», — отметила продюсер выставки Юлия Булейко.

В рамках Horeca by Kazan 2018 представлена экспозиция товаров Horeca, запланированы мастер-классы, лекции, семинары и профессиональные конкурсы среди шеф-поваров.

Подробнее о выставке — в материале «Реального времени».