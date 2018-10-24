Ставка земельного налога в Перми вырастет в три раза

Депутаты пермской гордумы на очередном заседании проголосовали за повышение ставки земельного налога для участков физических лиц.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года налоговая ставка вырастет в 3 раза — с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости земли. В общей сложности повышение затронет порядка 30 тысяч участков — около 10% населения города, сообщает «Эхо Перми».

По предварительным данным, нововведение принесет почти 90 млн рублей дополнительного дохода в городской бюджет. Средства будут направлены на благоустройство территории частного сектора.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о сохранении льгот по имущественным налогам для предпенсионеров.