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Ставка земельного налога в Перми вырастет в три раза

10:55, 24.10.2018 2
Ставка земельного налога в Перми вырастет в три раза
Фото: pixabay.com

Депутаты пермской гордумы на очередном заседании проголосовали за повышение ставки земельного налога для участков физических лиц.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года налоговая ставка вырастет в 3 раза — с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости земли. В общей сложности повышение затронет порядка 30 тысяч участков — около 10% населения города, сообщает «Эхо Перми».

По предварительным данным, нововведение принесет почти 90 млн рублей дополнительного дохода в городской бюджет. Средства будут направлены на благоустройство территории частного сектора.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о сохранении льгот по имущественным налогам для предпенсионеров.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:55
    Будут паразитировать на народе.
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  • Анонимно 12:02
    И это правильно, надо добить всяких садоводов и огородников! Пусть всё бросают и покупают овощи с Виргинских Островов и Северной Македонии! Иначе ведь это вредит Большому Бизнесу. Я лично всё бросил уже пять лет назад- дорого стало ездить до участка. Кому бы вот из депутатов свой участок подарить..
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