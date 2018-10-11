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Госдума приняла закон о сохранении льгот по имущественным налогам для предпенсионеров

14:37, 11.10.2018
Госдума приняла закон о сохранении льгот по имущественным налогам для предпенсионеров
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам.

Согласно закону, женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет и после того, как параметры пенсионного возраста будут изменены, сохранят за собой все действующие сейчас для пенсионеров льготы по уплате налога на недвижимое имущество и земельного налога на участки площадью в 600 кв. м.

Ранее «Реальное время» писало, что в Удмуртии сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста. Кроме того, действующие муниципальные льготы для этой категории граждан оставил в силе городской совет Оренбурга.

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