Сотрудники ФСБ задержали замдиректора школы, взломавшего сервер Управления образования Ульяновска

В Ульяновске сотрудники регионального УФСБ задержали заместителя директора по безопасности одной из городских школ. Мужчину подозревают в незаконном доступе к информационным ресурсам Управления образования администрации Ульяновска.

По данным ведомства, он удалил ряд электронных документов, касающихся деятельности образовательных учреждений города, а также модифицировал состав программного обеспечения и уничтожил письма в электронном почтовом ящике.

Силовики нашли доказательства вины завуча в его компьютере. Свой поступок мужчина объяснил тем, что обиделся на руководство школы «за несправедливые действия» по отношению к нему.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали первого замглавы следственного отдела СКР по Пермскому району.