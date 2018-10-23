ЦСКА уступил итальянской «Роме» со счетом 0:3
Московский ЦСКА сегодня проиграл итальянской «Роме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе и завершился поражением ЦСКА со счетом 0:3. В составе победителей дубль оформил боснийский нападающий Эдин Джеко (30-я и 43-я минуты), еще один гол на свой счет записал Дженгиз Ундер (50-я).
Таким образом, после трех туров московский ЦСКА имеет четыре очка и занимает 3-е место в группе. «Рома» набирает шесть очков и идет на 2-м месте.
В другом матче группы мадридский «Реал» дома со счетом 2:1 обыграл «Викторию Пльзень».
Напомним, что перед матчем по меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора на одной из станций римского метро. По данным итальянских СМИ, всего травмы получили 20 человек, один из них лишился ноги.СпортФутбол
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