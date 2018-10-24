Сурайкин анонсировал выдвижение своей кандидатуры на выборах в Приморье
Партия «Коммунисты России» выдвинет кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина для участия в выборах главы Приморья.
«Политбюро (партии) решило принять участие в выборах главы Приморья, и принято решение мне поручить эту задачу» — заявил Сурайкин "Интерфаксу".
По словам лидера партии, в среду он вылетает во Владивосток. 26 октября там состоится конференция краевого отделения партии «Коммунисты России», на которой Сурайкин будет выдвинут кандидатом.
Он также отметил, что в случае избрания главой Приморья уйдет с поста вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области.
Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья после скандала с «вбросами». Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко. Повторные выборы главы региона назначены на 16 декабря.
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