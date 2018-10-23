Цена на нефть Brent впервые с 10 сентября опустилась ниже $77 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 10 сентября опустилась ниже $77 за баррель.

По данным торгов на бирже ICE, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшались до $76,92 за баррель.

Напомним, что рост стоимости нефти марки Brent продолжался с конца сентября. Главным фактором подъема цен на нефть являлись опасения дефицита топлива на мировом рынке.

Однако 12 октября цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что цена нефти может превысить отметку в $100 за баррель из-за неопределенности с предложением на мировом рынке.