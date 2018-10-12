Стоимость нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября

Цена нефти марки Brent в пятницу ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября.

Как сообщает «Интерфакс», цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.29 по мск снизилась на $0,59, до $79,67 за баррель.

Напомним, 3 октября цена на нефть Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Рост стоимости нефти марки Brent продолжался с конца сентября. Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.