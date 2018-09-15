Главой Актанышского района стал Энгель Фаттахов

Главой Актанышского района стал Энгель Фаттахов. Его избрали на очередном заседании совета района.

Как сообщается на сайте муниципалитета, Фаттахов ранее занимал пост руководителя исполкома района. Сегодня он сложил полномочия и его избрали руководителем. И.о. главы исполкома стал Альберт Тимиров.

В Татарстане избрали глав шести муниципальных районов республики. В Алексеевском эту должность занял Сергей Демидов, в Дрожжановском районе — Марат Гафаров, Нурлатском — Алмаз Ахметшин, Пестречинском — Ильхам Кашапов, Рыбно-Слободском — Ильдар Тазутдинов, Тукаевском — Фаил Камаев. Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России». Подробнее об избрании глав районов Республики Татарстан — в материале «Реального времени».