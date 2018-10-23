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В Казани введут одностороннее движение на улицах Галактионова и Сафьян

17:59, 23.10.2018
В Казани введут одностороннее движение на улицах Галактионова и Сафьян
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 ноября в Казани на улицах Галактионова и Сафьян введут одностороннее движение транспорта.

Одностороннее движение будет организовано по ул. Галактионова при движении от ул. Пушкина в сторону ул. Горького и ул. Сафьян при движении от ул. Ш.Марджани в сторону ул. Г.Тукая, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что в Казани с 1 ноября начнут работать новые парковки.

Всего со следующего месяца в Казани появятся 1 185 новых парковочных мест на 41 участке вдоль улично-дорожной сети. В настоящее время городские службы устанавливают дорожные знаки и паркоматы, а также наносят дорожную разметку.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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