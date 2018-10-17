Новые платные парковки в Казани начнут работать с 1 ноября

В Казани с 1 ноября начнут работать новые парковки, сейчас на выделенных участках идут подготовительные работы.

Со следующего месяца в Казани появятся 1 185 новых парковочных мест на 41 участке вдоль улично-дорожной сети. В настоящее время городские службы устанавливают дорожные знаки и паркоматы, а также наносят дорожную разметку, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что уже закуплены автомобили с программно-аппаратными комплексами фотовидеофиксации, которые будут контролировать оплату новых муниципальных парковок. Стоимость 1 часа парковки на этих участках составит 50 рублей, а штраф за неуплату — 2,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на особо востребованных участках стоимость парковки возрастет до 100 рублей в час. При этом инвалиды третьей группы, как и первых двух, получат право бесплатной парковки, однако найти место им станет сложнее.

На более чем 90 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья в Казани предусмотрено всего 211 мест, за которые еще придется повоевать со здоровыми участниками дорожного движения. Подробно — в материале «Реального времени».