«Татнефть-АЗС Центр» подала иск к Архангельской областной энергетической компании на 103 млн рублей
ООО «Татнефть-АЗС Центр» подало в Арбитражный суд РТ иск к АО «Архангельская областная энергетическая компания».
Сумма требований составила 102,9 млн рублей. Заявление подано 22 октября, следует из картотеки арбитражных дел. Другие подробности иска пока не приводятся.
Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике после обращения граждан возбудило дело в отношении ООО «Татнефть-АЗС Центр» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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